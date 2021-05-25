Минздрав Ливана сообщил о смерти пациента после прививки AstraZeneca

В Ливане сообщили о смерти пациента после прививки AstraZeneca Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан сообщил, что ведомство расследует инцидент со смертью пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca.

- Есть один случай с летальным исходом человека, получившего прививку AstraZeneca, этот вопрос находится в процессе расследования и изучения. Что касается других прививок, то мы расследуем восемь случаев, — сообщил Хасан в эфире телеканала "Аль-Джадид".

В начале апреля в Нидерландах женщина умерла после прививки вакциной от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии, а также снижения количества тромбоцитов.Как уточнялось, всего после вакцинации препаратом AstraZeneca тромбоз и низкое количество тромбоцитов выявили у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет.