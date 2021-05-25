Картина с Лениным-панком продана почти за миллион долларов

Картина известного мастера стрит-арта Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка была продана в Гонконге за 7 млн 450 тыс. гонконгских долларов, то есть около 960 тыс. в американской валюте.

Картина известного мастера стрит-арта Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка была продана в Гонконге за 7 млн 450 тыс. гонконгских долларов, то есть около 960 тыс. в американской валюте.

Портрет «Ленин в поле зрения» был выполнен в 2004 году, при ее создании Бэнкси использовал аэрозольный баллончик, сказано на сайте аукционного дома Christie's.

На картине основатель первого в мире социалистического государства изображен с ирокезом на голове и с тремя кольцами в левом ухе. В углу картины художник нарисовал красный прицел. Бэнкси сопроводил работу подписью «Искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство находящимся в комфорте».

Сайт kp.ru писал, как картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за 1,1 млн долларов.

В прошлом году выставка работ Бэнкси состоялась в музее Машкова в Волгограде.