Банк Хоум Кредит показал существенный рост бизнеса в 2021 году

Банк Хоум Кредит сообщил о существенном росте бизнеса в текущем году. Фото: сайт банка

Пресс-служба Банка Хоум Кредит сообщила о существенном росте бизнеса в первом квартале текущего года.

Как отметили в пресс-службе, выдачи кредитов наличными выросли в 1,4 раза год к году. Кроме того, в первом квартале 2021 года кредитный портфель вышел в зону положительных значений - он вырос на 2% до 218,3 млрд рублей.

Также расширился цифровой бизнес банка. К примеру, доля дебетовых карт с оплатой по Apple/Android Pay выросла с 19 до 27%. Также 80% активных клиентов ежемесячно пользуются мобильным приложением банка.

- И при этом более 300 000 клиентов приходят в наши отделения ежемесячно. Поэтому, видя востребованность нашей сети, мы не только не планируем ее сокращать, но, наоборот, будем открывать новые отделения, — председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский.