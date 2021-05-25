Туроператоры должны россиянам за несостоявшиеся рейсы в Турцию 20 млрд рублей

Туроператоры должны будут возместить россиянам за несостоявшиеся поездки в Турцию порядка 20 млрд рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Туроператоры должны будут возместить россиянам за несостоявшиеся поездки в Турцию порядка 20 млрд рублей, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин во время международной конференции Digital Aviation & Travel Forum.

Сумма накопленных долгов за все отмененные туры составляла ранее 40 млрд рублей, к настоящему моменту она сократилась до 14 млрд, однако закрытие авиасообщения с Турцией добавит к этой задолженности еще 20 млрд, пояснил Горин. По его словам, из 500 тыс. туристов, не улетевших в Турцию, лишь 15% решили провести отдых в России, 18% перебронировали туры в другие страны, остальные намерены дожидаться открытия границ с Турцией.

Напомним, ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Турции российские власти приняли решение с 15 апреля приостановить авиасообщение. Из республики были вывезены российские туристы. Тем, кто ждал своей поездки, было предложено вернуть деньги за путевку или поменять направление.

Как писал сайт kp.ru, Турция предложила России возобновить авиасообщение в курортные города.