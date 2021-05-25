Военный эксперт предрек Украине потерю Киева в случае войны с Россией

Украинский военный эксперт предрек потерю Киева в случае войны с Россией Фото: REUTERS

Украинский военный эксперт Тарас Чмут предрек потерю Киева в случае вооруженного конфликта с Россией.

- У нас было в результате развала Союза, если я не ошибаюсь, шесть или восемь дивизионов, и на сегодня живых осталось примерно два-три. <…> Три дивизиона, пусть даже условно четыре, — это даже не прикрыть Киев, — сказал он в эфире Youtube-канала Skrypin.

Чмут отметил, что основу противовоздушной обороны Украины составляют советские системы конца 80-х годов. Речь идет о С-300 среднего радиуса действий, "Бук М1" малого радиуса действия и несколько дивизионов С-125.

Он добавил, что противнику необязательно открывать огонь именно по столице, а можно обстреливать другие незащищенные населенные пункты. Украина не сможет отразить такой массовый удар, подчеркнул военный эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО "накачивает" Украину оружием, "вскармливая" тем самым "милитаристский режим". Дипломат обратила внимание на "раздутый" военный бюджет республики, отметив, что власти страны "душат" гражданские права и свободы населения, опираясь на неонацистские движения.