Росгосцирк покажет бесплатные представления жителям сельских территорий ко Дню защиты детей

Фото предоставлено пресс службой Росгосцирка

В рамках социального проекта цирковые артисты Российской государственной цирковой компании отправятся в райцентры, городские и сельские поселения по всей стране, чтобы подарить праздник цирка жителям отдалённых населённых пунктов. Перед ребятами выступят акробаты, воздушные гимнасты, клоуны и дрессировщики с животными.

«Очень большое количество российских детей живёт в столь отдалённых районах, что о цирке могут только мечтать. Мы убеждены, что дети не должны быть лишены обычных детских радостей. Поэтому в День защиты детей мы приняли решение отвезти цирк тем, кто ждёт его больше других ребят, отвезём его детям села», – прокомментировал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Выездные мероприятия в регионы будут продолжаться на протяжении всего лета. В финале программы ребят пригласят на Новогодние ёлки в цирк.

Цель организаторов – дать возможность ребятам из отдалённых населённых пунктов познакомиться с цирковым искусством. Проект охватит не менее 200 сел и районных центров. Цирковые представления смогут увидеть несколько десятков тысяч человек.