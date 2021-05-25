Израиль представил Блинкену принципы долгосрочного перемирия с сектором Газа

Минобороны Израиля представило Блинкену принципы долгосрочного перемирия с сектором Газа Фото: REUTERS

Глава минобороны Израиля Бени Ганц представил госсекретарю США Энтони Блинкену принципы по достижению долгосрочного перемирия с сектором Газа.

- Министр обороны представил государственному секретарю принципы, которые были сформулированы оборонным ведомством для достижения долгосрочного перемирия", - гласит сообщение пресс-службы минобороны

Также стороны обсудили "укрепление Палестинской национальной администрации (на Западном берегу реки Иордан)" и "противодействие военному потенциалу террористических группировок в секторе Газа". Кроме того, Ганц и Блинкен коснулись тем о сохранении израильского военного превосходства в регионе и иранской ядерной сделке.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что двухгосударственное решение остается единственным путем урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом госсекретарь отметил, что сейчас надо добиться сохранения перемирия, а также предпринять усилия по восстановлению Газы. Он подчеркнул необходимость помочь живущим в Газе палестинцам, хотя контроль над ней остается у ХАМАС.