Евросоюз расширит экономические санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит Европейского союза принял решение расширить экономические санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкий политик заявила, что, по мнению Евросоюза, при экстренной посадке самолета в Минске в минувшее воскресенье были нарушены международные правила. При этом она отметила, что у Европы нет данных о причастности России к инциденту с самолетом в столице Белоруссии.

Как сообщал сайт kp.ru, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший в Вильнюс из Афин, совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Данные о минировании не подтвердились. После посадки белорусские правоохранители задержали находившегося на борту создателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

После инцидента многие страны Евросоюза предложили закрыть воздушное пространство Белоруссии для пролета гражданских судов и ввести против республики санкции. Напомним, что, по словам официального представителя МИД России, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам.