Меркель: у ЕС нет данных о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair в Минске Фото: REUTERS

Подтвержденных сведений о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair в белорусской столице у Европейского союза нет. Об этом во вторник, 25 мая, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Политик отметила, что Евросоюз считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.

Напомним, самолет компании Ryanair экстренно приземлился в столице Белоруссии в минувшее воскресенье после сообщения о минировании, которое не подтвердилось. После посадки правоохранители Минска задержали находившегося на борту воздушного судна создателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщала, что действия белорусских авиационных властей при экстренно посадке самолета соответствовали международным правилам.