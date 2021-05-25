МИД РФ и Белоруссии обсудили задержание россиянки в Минске

Министерства иностранных дел России и Белоруссии обсудили задержание россиянки в Минске Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем задержание россиянки в Минске.

- Были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего, — говорится в сообщении МИД РФ.

Также белорусский министр пообещал в ближайшее время обеспечить консульский доступ к девушке.

Ранее в МИД РФ сообщили, что задержанная в Минске россиянка подозревается в преступлениях, предусмотренных уголовным кодексом Белоруссии. По заявлению Минска, преступления были совершены в августе-сентябре 2020 года. В отношении россиянки будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении в течение трех суток, сообщила Мария Захарова.