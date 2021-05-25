Посольство России: у Риги не было причин для демонтажа флага РФ Фото: REUTERS

Российское посольство в Латвии заявило, что у рижских властей не было «вразумительной аргументации» на демонтаж флага России или его замену. Об этом во вторник, 25 мая, говорится в сообщении на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

- Несмотря на заверения недельной давности о полной правомерности использования государственного флага России при оформлении улиц столицы Латвии, рижские власти все-таки решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России, - говорится в сообщении.

Представитель российского посольства задались вопросом, что означает данное действие Риги: неумение отстаивать собственные границы, банальную непоследовательность или политическую провокацию.

Напомним, на ЧП мира по хоккею в Риге местные власти убрали российский триколор с площади, на которой были размещены флаги всех государств-участников соревнования, и заменили его на флаг российского Олимпийского комитета. Также вместо государственного флага Белоруссии на площади был поднят бело-красно-белый флаг, в настоящее время используемый оппозицией республики.