Сайт департамента Минтранса Белоруссии не открывается после публикации переговоров с Ryanair Фото: REUTERS

Официальный сайт департамента по авиации белорусского министерства транспорта и коммуникаций перестал работать после публикации расшифровки переговоров пилота воздушного судна авиакомпании Ryanair с диспетчером перед экстренной посадкой самолета в белорусской столице.

При попытке входа на сайт появляется надпись, в которой заявляется на портале «достигнуто ограничение ресурсов».

- Сайт временно не может обработать запрос, так как данный запрос превышает лимит ресурсов. Пожалуйста, повторите попытку позже, - говорится в сообщении.

Сегодня на официальном сайте департамента Минтранса Белоруссии опубликовали расшифровка переговоров пилота самолета с белорусским диспетчером, из которой следует, что диспетчер сообщил командиру судна о возможной бомбе на борту. Пилот уточнил, откуда поступили такие сведения, и получил ответ, что электронное письмо было получено в нескольких аэропортах. рекомендация направить воздушное судно в белорусскую столицу поступила от диспетчера.