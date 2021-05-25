Финансовый советник рассказал, куда лучше вкладывать деньги новичку

Аналитик рассказал, во что вкладывать сбережения Фото: Евгения ГУСЕВА

Во что именно вкладывать средства в тот или иной момент, зависит от ситуации на рынке. Однако новичку точно не стоит вкладывать сбережения в отдельные ценные бумаги. Такое мнение выразил финансовый советник Владимир Верещак.

Специалист отметил, что для начала необходимо определиться с целью вложений, хочет ли человек сохранить накопленное или преумножить. От этого зависят дальнейшие действия.

«Для сохранения капитала лучше подойдут облигации. Для приумножения — акции относительно молодых и развивающихся компаний», - цитирует эксперта NEWS.ru.

Для получения пассивного дохода, Верещак посоветовал обратить внимание на «дивидендные» акции и инвестиционные трасты недвижимости (REIT).

Напомним, ранее эксперты назвали способ пассивно зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц. Для этого, как подсчитали аналитики, необходимо вложить капитал в размере примерно 20 миллионов рублей, передает Москва 24.