Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой Фото: Иван МАКЕЕВ

Консул России получил разрешение на встречу с задержанной в белорусской столице россиянкой Софией Сапегой. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча консула и гражданки России состоится, - сказала дипломат в интервью агентству ТАСС.

Сапегу задержали в минувшее воскресенье в аэропорту Минске вместе с создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки воздушного суда компании Ryanair.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера белорусские СМИ показали видеокадры, где Роман Протасевич сказал, что находится в СИЗО Минска, сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

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