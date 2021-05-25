Госдума в I чтении приняла закона об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник, 25 мая, приняла в первом чтении правительственный проект закона, который ужесточает наказание за вождение в нетрезвом виде, увеличивая с двух до трех лет максимальный срок лишения свободы за данное преступления.

Авторы законопроекта предложили установить более жесткие санкции для пьяных автомобилистов, которые ранее уже были судимы за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия. Статью 264.1 российского Уголовного кодекса предложили дополнить частью, по которой управление такими лицами автомобилем в пьяном виде будет наказываться штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Нынешняя редакция УК России предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок от одного до двух лет за управление автомобилем нетрезвым лицом, ранее судимым за аналогичное преступление, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей.