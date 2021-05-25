Глава МИД Латвии: решение о замене флага России на символику ОКР не политическое Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что решение о замене российского триколора на символику Олимпийского комитета России в центре Риги не политическое и имеет юридические основания.

- Был соответствующий юридический акт, потому что, как вы знаете, РФ дисквалифицирована по допинговым вопросам. Понимаю, что флаг России чисто юридически не мог там находиться. Кто-то, когда вывешивал эти флаги, об этом не подумал изначально. Не будем искать в этом вопросе политику – просто были вопросы, которые решались на основе решения спортивных властей, - заявил министр в эфире телеканала «Дождь» во вторник, 25 мая.

Напомним, вчера во время чемпионата мира по хоккею в Риге власти города решили убрать флаг России с площади, заменив его на флаг ОКР. Кроме того, вместо госфлага Белоруссии они подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

Как сообщал сайт kp.ru, посольство РФ в Латвии сегодня отметила, что у властей Риги не было «вразумительной аргументации» на демонтаж флага России или его замену.