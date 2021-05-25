Александр Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру хоккеиста в клубе НХЛ «Вашингтон» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский нападающий Александр Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру хоккеиста в клубе Национальной хоккейной лиги «Вашингтон». Об этом спортсмен сообщил во вторник, 25 мая, его слова приводит журналистка Washington Post Саманта Пелл на своей странице в социальной сети Twitter.

- Я абсолютно спокоен относительно переговоров по контракту, время у нас еще есть. Мне хотелось бы завершить карьеру именно здесь, в «Вашингтоне», - сказал Александр Овечкин.

Нападающий выступает за данный хоккейный клуб с 2005 года, его контракт с клубом истекает по окончании сезона-2020/21. Российский спортсмен уже три раза становился самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, а в 2008 году удостоился звания лучшего бомбардира регулярного чемпионата.

Три года назад Александр Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли в составе «Кэпиталз». Он занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги с 730 шайбами.