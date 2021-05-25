Встреча политсоветников «нормандской четверки» запланирована на 26 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередная встреча политических советников «нормандской четверки» запланирована на 26 мая текущего года в режиме видеоконференции. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источника в российской делегации.

Последний раз советники глав России, ФРГ, Украины и Франции общались по видеосвязи 19 апреля этого года. Они обсуждала предложения по обеспечению «режима тишины» в Донбассе.

После этого разговора возглавляющий российскую делегацию заместитель главы президентской администрации Дмитрий Козак направил своим коллегам из Франции, Германии и Украины письмо, в котором назвал «откровенным плутовством» представленный украинской стороной на последней встрече якобы обновленный проект дополнений к мерам по обеспечению прекращения огня в регионе. Якобы доработанный документ дословно повторяет прежние предложения Украины.