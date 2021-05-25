Законопроект о включении прививок от коронавируса в нацкалендарь внесен в Госдуму Фото: Олег УКЛАДОВ

Российское правительство внесло в Государственную думу страны проект закона о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Документ во вторник, 25 мая, опубликовали в электронной базе данных нижней палаты.

Проект вносит изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

- Уточнить, что национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции, - говорится в документе.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам главы российского министерства здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в регионах России по-прежнему остается напряженной. Министр подчеркнул, что кардинально она сможет измениться только с достижением коллективного иммунитета с помощью вакцинации от заболевания.