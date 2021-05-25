Макрон: политика санкций против России больше не эффективна Фото: REUTERS

Политика санкций со стороны Запада против России по «замороженным» конфликтам больше не является эффективной. Об этом во вторник, 25 мая, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Европейского союза.

- Мы попросили пересмотра политики в отношении к России к июню. Нужно прийти к понимаю, какова стратегия России в регионе, и каков будет эффективный ответ Европы на это. К следующему саммиту будет готов доклад по отношениям европейский стран с Москвой, поскольку их необходимо пересмотреть, - сказал глава государства.

Эммануэль Макрон отметил, что страны ЕС должны определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу в плане отношений с Россией.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что, несмотря на разные точки зрения, Россия и Европа должны встречаться и разговаривать.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сказал, что отношений у России с Евросоюзом как организацией нет, поскольку они были уничтожены Брюсселем.