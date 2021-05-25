Хоккеист сборной Словакии: «Перед ЧМ была пожарная тревога. Заподозрили русских, они одни не спустились» Фото: REUTERS

Форвард сборной Словакии Адам Лишка рассказал о случае перед начала чемпионата мира по хоккею в Риге с участием российской сборной. По словам хоккеиста во вторник, 25 мая, перед стартом ЧМ в отеле, где находились спортсмены, поздно ночью сработала пожарная тревога.

- Перед стартом чемпионата мира у нас в отеле в два часа ночи сработала пожарная тревога. Никто не знал, была ли это учебная тревога, или все было на самом деле. Все мы спустились вниз и сразу заподозрили русских. Я видел, что спустились чехи, норвежцы и представители других команд. Всех, кроме русских. Вот почему мы их заподозрили, - рассказал хоккеист сборной Словакии, чьи слова цитирует Sportnet.

Адам Лишка отметил, что спортсмены так и не узнали, что именно вызвало пожарную тревогу в отеле.

Как сообщал сайт kp.ru, 24 мая Россия уступила Словакии на чемпионате мира по хоккею со счетом 1:3.