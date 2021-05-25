Псаки: Путин и Байден обсудят стратегическую стабильность, Белоруссию и Украину Фото: REUTERS

Соединенные Штаты рассчитывают, что российский президент Владимир Путин и американский лидер Джозеф Байден на предстоящем саммите 16 июня обсудят стратегическую стабильность, ситуацию на Украине, а также Белоруссию. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

- Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, в том числе вопросу контроля над вооружениями. Президент США намерен подчеркнуть поддержку Америки суверенитету и территориальной целостности Украины. Еще одной планируемой темой является Белоруссия и высказанные Байденом озабоченности. Однако за предстоящие три недели могут появиться новые темы, - отметила она в ходе брифинга.

Псаки добавила, что американская сторона считает считают предстоящую встречу двух лидеров жизненно важной для обеспечения интересов США.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по официальной информации Кремля, саммит Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве 16 июня текущего 2021 года. Главу двух стран должны обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, наиболее актуальные темы международной повестки дня и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также урегулирование некоторых региональных конфликтов.