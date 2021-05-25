Газпром показал, каким будет 703-метровый небоскреб в Петербурге «Лахта Центр 2». Фото: управление информации ПАО «Газпром»

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром». Особое внимание в ходе заседания во вторник, 25 мая, было уделено реализации масштабной программы «Газпрома» по благоустройству культурной столицы России. Об этом сообщает управление информации ПАО «Газпром».

- Для дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб – «Лахта Центр 2», высота которого составит 703 метра. Это здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля и лидером по технологическим инновация и зеленому строительству, - говорится в сообщении.

Небоскреб «Лахта Центр 2» будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки, которая достигнет 590 метров. Благодаря строению район получит дополнительный импульс к развитию и закрепит за собой статус современного центра Санкт-Петербурга.

Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра. Фото: управление информации ПАО «Газпром»

Проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома». Он предполагает строительство вертикальной городской среды в форме спиральной башни, которая должна символизировать неразрывную связь с историей и традициями города. Главным акцентом в панораме станет элегантный шпиль башни.

- «Лахта Центр 2» воплощает великую идею, вдохновленную энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде. Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения году основания великого города, - отметили представители «Газпрома».

Алексей Миллер отметил. Что создание в районе Лахта Центра ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Санкт-Петербург.