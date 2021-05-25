Россия получила разрешение на консульский доступ к задержанной в Минске Софии Сапеге Фото: СОЦСЕТИ

Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что страна получила разрешение на консульский доступ к задержанной в Минске гражданке России Софии Сапеге. Об этом он сказал во вторник, 25 мая, в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что встреча сотрудника российского посольства в Белоруссии с Сапегой может состояться в ближайшее время.

- В настоящее время разрешение консульского доступа у нас имеется. Наш сотрудник находится непосредственно в том месте, где она задержана, и в ближайшее время, а, может быть, в эту минуту уже происходит его встреча с ней, - отметил Алексей Маскалев.

Чуть позже в дипломатическом представительстве сообщили, что представитель посольства РФ в Белоруссии встретился с гражданкой РФ Софией Сапегой.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня отец Сапеги сообщил, что ее содержание под стражей в Белоруссии продлено на два месяца. Россиянку перевели в следственный изолятор КГБ.

В Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовали видео допроса россиянки, на котором она призналась, что была редактором Telegram-канала с данными сотрудников министерства внутренних дел республики.