МВД России исключило Светлану Тихановскую из списка разыскиваемых лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиционного белорусского политика и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую исключили из базы данных лиц, которые находятся в розыске у российского министерства внутренних дел. Об этом во вторник, 25 мая, свидетельствует информация из базы данных на сайте ведомства.

- По вашему запросу нет информации, - говорится в ответе системы при попытке найти Светлану Тихановскую в базе разыскиваемых лиц. Ранее по данному запросу система выдавала сообщение о том, что правоохранительные органы России «ищут» Тихановскую.

Как сообщал сайр kp.ru, ранее бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская значилась в России в межгосударственном розыске на основании статьи части третьей статьи 361 Уголовного кодекса о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред национальной безопасности государства.