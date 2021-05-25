Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры Фото: REUTERS

Чемпион мира и двукратный европейский чемпион в составе сборной Испании по футболу Фернандо Торрес объявил, что возобновляет карьеру. Об этом спортсмен сообщил во вторник, 25 мая, на своей странице в социальной сети Instagram.

О том, где именно намерен выступать 37-летний Торрес, он пообещал сообщил в грядущую пятницу.

- Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: когда играю. Поэтому я решил возобновить карьеру. В эту пятницу, 28 мая, я расскажу, где, - написал футболист.

Фернандо Торрес - воспитанник мадридского футбольного клуба «Атлетико». На протяжении карьеры испанский спортсмен выступал за английский «Ливерпуль», лондонский «Челси», а также итальянскую команду «Милан». В составе «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и стал обладателем Кубка Англии. После он вернулся в мадридский «Атлетико», с которым одержал победу на Лиге Европы. Летом 2019 года Торрес провел прощальный матч, выступая в составе японского клуба «Саган Тосу».