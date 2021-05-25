Минюст США обжалует решение суда о раскрытии документа о Трампе и расследовании по России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американское министерство юстиции обжалует решение суда, в соответствии с которым ведомство должно раскрыть полный текст своего документа, касающегося Трампа и расследования по России. Документ содержал рекомендацию не предъявлять Трампу обвинения в препятствовании проведению расследования о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом во вторник, 25 мая, пишет издание USA Today.

Документ был создан Минюстом США в 2019 году. Опубликовать полный его текст потребовала через суд одна коммерческая организация Вашингтона. В мае этого года суд в Колумбии согласился с требованиями истцов и потребовала от министерства обнародовать документ.

Вчера Минюст раскрыл некоторые отрывки из документа суду, но в них не было никаких новых сведений. Американское ведомства объявило также, что подает апелляцию на предыдущее решение суда и не собирается раскрывать текст документа целиком.

Напомним, что американские спецслужбы продолжительное время инкриминируют России «вмешательство» в избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этого дела почти два года подряд занимался экс-глава ФБР Роберт Мюллер. В 2019 году Минюст Соединенных Штатов опубликовал итоговой доклад, в котором заявила, что сговора выигравшего выборы Трампа с РФ выявлено не было.

Сам Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами во время президентской кампании. Власти России также неоднократно называли беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в Штатах.