Правительство Латвии ограничило авиасообщение с Белоруссией Фото: REUTERS

Латвийское правительство ввело ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией. Ограничения касаются выдачи разрешений на использование воздушного пространства и аэропортов Латвии авиаперевозчиками из республики, а также права самолетов балтийского государства входить в воздушное пространство соседней страны и пользоваться ее аэропортами. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта Латвии.

- Реагируя на действия властей Белоруссии по принудительной посадке в Минске самолета Ryanair и отреагировав на инициативу МИД, власти Латвии ввели ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией. Решение вступает в силу незамедлительно, - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После этого правоохранителями был задержан находившийся в самолете создатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После инцидента многие европейские страны предложили закрыть воздушное пространство Белоруссии для пролета гражданских судов.