В Польше могут возбудить уголовное дело против премьер-министра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

В Польше призвали генпрокуратуру возбудить уголовное дело в отношении действующего премьера страны Матеуша Моравецкого, которого заподозрили в нарушениях при подготовке и организации президентских выборов в мае прошлого года.

Об этом на пресс-конференции во вторник, 25 мая, сообщил председатель польской Главной контрольной палаты (NIK) Мариан Банась. По его словам, проверка выявила «важные» нарушения при организации голосования по почте, и «направляет в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления» со стороны «главы Совета министров Матеуша Моравецкого, руководителя канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, министра государственных активов Яцека Сасина, и министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского».

По версии NIK, Моравецкий отдал распоряжение двум государственным компаниям – Польской почте и Польской фабрике ценных бумаг –напечатать бюллетени и подготовиться к почтовому голосованию, не имея на это оснований.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый тур президентских выборов должен был состояться 10 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки. Инициаторами переноса стала оппозиция. В связи с необходимостью соблюдения особых санитарных правил голосование проходило по смешанному принципу: на избирательных участках и дистанционно, по почте. В итоге Анджей Дуда был переизбран на второй срок.