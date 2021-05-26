Умер Уильям Шекспир – британец, который получил прививку от коронавируса одним из первых

Британец был привит вакциной Pfizer/BioNTech Фото: REUTERS

В Великобритании умер пожилой мужчина по имени Уильям Шекспир, который стал вторым подданным Соединенного Королевства, сделавшим себе прививку против коронавируса после начала массовой вакцинации в стране.

По данным газеты Daily Mail, британцу был 81 год, он скончался в больнице от инсульта после продолжительной болезни, никак не связанной ни с COVID-19, ни прививкой.

Сообщается, что Уильям Шекспир получил первый укол вакцины Pfizer/BioNTech 8 декабря прошлого года в медицинском центре при Университете Ковентри. Первым человеком, получившим прививку от коронавируса, стала 91-летняя британка Маргарет Кинан.

«Билл был так благодарен за то, что ему предложили возможность стать одним из первых людей в мире, которым дали вакцину», - приводит газета слова его вдовы Джой.

Женщина также поблагодарила медиков за заботу о своем муже в последние дни его жизни.