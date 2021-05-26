Байден признал, что строительство «Северного потока — 2» санкциями не остановить

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден признал, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» уже практически завершено, и его невозможно остановить новыми американскими санкциями.

Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопросы журналистов об отказе вашингтонской администрации вводить ограничения в отношении оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

«Он (трубопровод – прим. ред.) был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», - приводит слова Байдена ТАСС.

При этом американский лидер подчеркнул, что «с самого начала выступал против строительства «Северного потока – 2».

Напомним, как писал сайт kp.ru, через день после того, как Белый дом официально признал свою неспособность помешать строительству газопровода, Минфин США опубликовал перечень российских организаций и морских судов, которые ведомство внесло в санкционный список из-за их участия в строительстве «Северного потока – 2».

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В США признали, что не в силах остановить строительство российского газопровода «Северный поток – 2» в Европу. И отказались от жестких санкций против него. На Украине уже назвали такое решение «ударом под дых». Рассказываем, смогут ли строители газопровода теперь спокойно заниматься своим делом (подробности).