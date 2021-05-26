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Политика26 мая 2021 3:03

Пушков назвал 21 век «роковым для США»

Российский политик считает, что «американская мечта» умирает на глазах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя новости о серии убийств с применением огнестрельного оружия в США, выразил мнение, что «Америка деградирует и политически, и социально», период расцвета Соединенных Штатов закончился, а сама «американская мечта» умирает на глазах.

«Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в 20 веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. «Американская мечта» умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить», - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

«Период расцвета США позади. Судя по всему, 21 век станет роковым для США», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщения о стрельбе в разных штатах страны поступают практически каждый день. Например, 23 мая в Нью-Джерси из-за стрельбы на домашней вечеринке погибли два человека, 12 пострадали. До этого пятеро получили огнестрельные ранения в Нью-Йорке.