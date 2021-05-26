В Роспотребнадзоре рассказали о новом признаке осложнений коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора выявили новый признак того, что у пациентов с коронавирусом существует высокая вероятность поражения сосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что самые высокие показатели по этому анализу были у тех больных, чье состояние резко ухудшалось в последующие дни. Повышение уровня эндотелина-1 фиксировалось и у людей, которые контактировали с заболевшими «ковидом». После курса терапии показатели в большинстве случаев возвращаются к норме.

В ведомстве подчеркивают, что открытие «нового значимого маркера» поможет специалистам раньше выявлять у пациентов риск развития сосудистых осложнений и вовремя начать их профилактику.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили связь уровня мтДНК (митохондриальной ДНК) в крови пациентов с тяжелыми последствиями коронавируса. Они считают, что измерение этого уровня может помочь на ранних стадиях заболевания COVID-19 определить риск того, что больному может понадобиться интенсивная терапия и аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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