В Бразилии обнаружили новый вид коронавируса неизвестного происхождения

В Бразилии выявили новый вид коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые в Бразилии обнаружили новую разновидность коронавируса неизвестного происхождения, который очень быстро распространяется по всей стране. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на заявление вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

По словам специалиста, новый вариант вируса SARS-CoV-2 сотрудники университета Сан Паулу впервые выявили в образце из Мокока (муниципалитет в Сан-Паулу), после чего он широко распространился в Порту-Феррейре, а на сегодняшний день уже найден в десяти городах самого населенного штата страны.

Данные исследований университета передали в международную инициативу свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса (GISAID), где этот вид вируса назвали P4.

Араужо Жуниор добавил, что пока невозможно определить, является ли вариант P4 «более заразным или опасным, чем обычный вирус». Эксперты полагают, что он имеет общее происхождение с «бразильскими» штаммами Р1 и Р2, а также «филиппинским» Р3.

«Нас очень беспокоит его быстрое распространение», - добавил бразильский вирусолог.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле сообщалось, что специалисты выявили в бразильском штате Минас-Жерайс новый штамм коронавируса, который имеет 18 мутаций. Причем часть из них свойственны британскому и южноафриканскому штаммам, а также двум другим бразильским штаммам из Манауса и Рио-де-Жанейро, которые считаются гораздо более заразными, чем их китайский предшественник – коронавирус из Уханя.