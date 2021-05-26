Американский эксперт: Администрация Байдена готова к диалогу с Россией по ПРО

Встреча президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена – состоится в Женеве 16 июня Фото: REUTERS

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что новая вашингтонская администрация готова к диалогу с Россией по проблемам противоракетной обороны (ПРО) и стратегической стабильности.

Он считает, что в ходе встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве будет обсуждаться и эта тема. По мнению Кимболла, «есть очень хороший шанс» на то, что лидеры двух стран «согласятся запустить регулярные обсуждения стратегической стабильности и, возможно, более официальные переговоры по дальнейшим мерам контроля над вооружениями» после того, как истечет срок действия нового Договора СНВ-3 в феврале 2026 года.

«Думаю, команда Байдена понимает взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Считаю, что она будет готова обсуждать вопрос, будет готова обсуждать практические варианты действий, чтобы заниматься тем, что, по ее мнению, вызывает (у России) законную обеспокоенность», - сказал американский эксперт в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее и в Кремле, и в Белом доме сообщили, что первая очная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента состоится в Женеве 16 июня.