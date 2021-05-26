В генконсульстве России нет информации о пострадавших россиянах при столкновении судов в Охотском море

У берегов острова Хоккайдо столкнулись японское и российское суда Фото: REUTERS

Информации о том, что в результате столкновения двух судов в Охотском море недалеко от побережья японского северного острова Хоккайдо пострадали россияне, не поступало. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро.

«Информации о пострадавших россиянах нет. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия», - сказал представитель российской дипмиссии ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около шести утра по местному времени (00:00 мск) в среду, 26 мая, в Охотском море столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российский сухогруз «Амур», в результате японское судно перевернулось, а экипаж «Амура» поднял на свой борт пятерых рыбаков страны Восходящего Солнца. Трое из них, скорее всего, погибли.

В морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск» сообщили, что «Амур» сейчас следует в порт Момбецу. Предположительно, авария случилась из-за плохой видимости в районе столкновения.