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Здоровье26 мая 2021 7:04

Почему привитым от коронавируса надо носить маску, объяснил вирусолог

Сам человек после прививки против «ковида» не заболеет, но он может стать переносчиком инфекции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вирусолог объяснил, почему привитым от коронавируса надо носить маску

Вирусолог объяснил, почему привитым от коронавируса надо носить маску

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семенов в интервью kp.ru пояснил, почему даже тем, кто сделал прививку против коронавируса нудно продолжать носить защитную маску.

«Это абсолютно оправданное требование. Люди, которые сделали прививку, все равно в общественных местах должны надевать на себя маску. Потому что, если, например вы поцеловались с человеком, зараженным коронавирусом, то какое-то время вы будете выделять в окружающую среду возбудителя ковида», - сказал эксперт.

«Да, вы сами, скорее всего, не заболеете, а вот окружающих заразить можете. Надо думать не только о себе, но и об окружающих», - добавил Александр Семенов.

Вирусолог также рассказал, что даже после прививки человек может заболеть COVID-19 – такие случаи крайне редки. Однако люди, прошедшие вакцинацию, переносят инфекцию легко и без осложнений.

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