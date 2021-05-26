В Колумбии протестующие подожгли здание Дворца правосудия

В Колумбии почти месяц протестуют против налоговой реформы Фото: REUTERS

В Колумбии, где уже почти месяц – с 28 апреля – продолжаются акции протеста против налоговой реформы, демонстранты подожгли здание Дворца правосудия, передает радиостанция La FM.

По ее информации, инцидент произошел вечером во вторник, 25 мая, в городе Тулуа, расположенном в западном департаменте Валье-дель-Каука. Группа агрессивно настроенных протестующих подожгла здание, в котором проводятся судебные разбирательства, а потом молодые люди заблокировали дорогу и не давали машинам пожарной службы подъехать к Дворцу правосудия, чтобы потушить огонь. По данным радиостанции, никто не пострадал.

Кроме того, сообщается о беспорядках и в других районах Тулуа, а также столице страны Боготе и других колумбийских городах - в частности, в Кали и Медельине.

За все время народных протестов и противостояния митингующих с полицией в Колумбии погибли более 40 человек, около двух тысяч пострадали. Беспорядки не прекратились даже после того, как правительство согласилось внести изменения в планы налоговой реформы, а глава Минфина подал в отставку.