Пострадавших при столкновении с российским судном японских рыбаков доставили в порт Момбецу Фото: REUTERS

Патрульный корабль Управления безопасности на море Японии доставил пострадавших и погибших при столкновении с российским судном японских рыбаков в порт города Момбецу, передает агентство Kyodo.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около шести утра по местному времени (00:00 мск) в среду, 26 мая, в Охотском море столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российский сухогруз «Амур», в результате японское судно перевернулось, а экипаж «Амура» поднял на свой борт пятерых рыбаков страны Восходящего Солнца. Ранее сообщалось, что трое из них, скорее всего, погибли, однако их смерть должна быть официально установлена по особой процедуре уполномоченным врачом.

В морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск» сообщили, что «Амур» сейчас следует в порт Момбецу. Предположительно, авария случилась из-за плохой видимости в районе столкновения.