Последние новости на утро 26 мая 2021: Путин и Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня

«КП» – о последних новостях на утро 26 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 26 мая 2021 года. Встречи президентов России и США – Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве 16 июня.Об этом накануне сообщили и в Кремле, и в Белом доме. Стоит отметить, что это будет первая очная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента. Вашингтон рассчитывает, что на предстоящем российско-американском саммите президенты, в частности, обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, ситуацию на Украине, а также Белоруссию.

Посольство Чехии в Москве к концу мая сократит 79 сотрудников из числа россиян, принятых на работу на месте, а на сегодняшний день уволены более 70 человек. Об этом сообщила журналистам представитель чешского министерства иностранных дел Эва Давидова. По ее словам, «уведомления об увольнении получил 71 принятый на месте в Москве сотрудник посольства Чехии в России».