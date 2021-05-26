Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности колбасных изделий Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о смертельной опасности колбасных изделий, которые являются популярным у россиян продуктом.

Как пояснил Мясникова, содержащийся в колбасе нитрит натрия повышает риск развития рака, а из-за наличия трансжиров, сахаров и другого в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла колбасные изделия в список канцерогенов. Кроме того, отдельные виды промышленного мяса еще на стадии выращивания получают определённую дозу антибиотиков и гормонов роста, добавил он.

Специалист также предупредил, что колбасные изделия могут вызывать эректильную дисфункцию у мужчин. Мясникова рекомендовал отказаться от колбасы и сосисок, заменив их запеченным мясом, фермерскими продуктами или выдержанным сыром, а также не употреблять белый хлеб, заменив его на продукт из цельных зерен.

«Я давно призываю, что рекламу колбасных изделий надо запретить, как и рекламу табачных изделий. Сколько она унесла и уносит жизней, не сравнится с табаком», - отметил доктор.