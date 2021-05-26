Россиян предостерегли от инвестиций в криптовалюты через сомнительные приложения из-за резкого обвала биткоина

Стоимость биткоина упала на 30% Фото: REUTERS

Май этого года стал месяцем самого страшного обвала за всю историю самой популярной в мире криптовалюты – биткоина: после достижения абсолютного исторического рекорда в 64,8 тысячи долларов за один BTC в апреле, в этом месяце биткоин подешевел более чем на 50%, и сейчас торгуется по цене вдвое ниже.

В связи с этим эксперты Роскачества предостерегли россиян от инвестиций в криптовалюты через сомнительные приложения. Как отмечают в ведомстве, не следует забывать, что нынешняя стоимость даже после обвала вчетверо выше той, с которой биткоин вступил в 2020-й год (7,2 тысячи долларов за 1 BTC). Однако криптовалюта дорожает и дешевеет по непредсказуемой траектории, которую задают случайные факторы – то твит Илона Маска, то политические новости, никак не связанные с криптовалютой. То есть, в любой момент цена биткоина снова может резко вырасти: как раз этого и ждут многочисленные криптоинвесторы, закупающиеся «на низах», а также мошенники, для этот момент – золотое дно.

На этом фоне эксперты IT-компании Sophos сообщают о выявлении более 150 вредоносных приложений как для Android, так и для iOS, которые маскируются под сервисы для инвестирования, в том числе в криптовалюту. Они рассчитаны именно на новичков, неопытных людей, которые хотят вложить свои деньги в криптовалюту.

В сообщении Роскачества отмечается, что фальшивые приложения для инвестирования имитируют известные сервисы, в том числе Barclays, Gemini, Bitwala, Kraken, Binance, BitcoinHK, Bittrex, BitFlyer и TDBank. Причем, как считают специалисты Sophos, все приложения контролируются через единую инфраструктуру и, скорее всего, используются одной группировкой хакеров.

На наши с вами телефоны такие приложения попадают как традиционными фишинговыми путями – через поддельные страницы магазинов приложений, баннеры и т.п., так и довольно креативными. Например, их предлагает установить симпатичная девушка с сайта знакомств.

Чтобы не стать жертвой мошенничества с криптоприложениями, Роскачество рекомендует:

• Устанавливайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет и App Store. При этом само наличие приложения в таких магазинах не гарантирует его безопасности (мошенники регулярно изобретают методы обхода модерации), так что проверяйте дополнительно, как минимум:

• Наличие у разработчиков официального сайта и ссылки на приложение, размещенной на нем. Это безопаснее, чем пытаться найти приложение вручную, так как мошенники часто имитируют названия и интерфейс известных сервисов

• Проверяйте доступы, которое запрашивает приложение. Слишком избыточное их количество и непрофильная активность должны вас насторожить

• Будьте бдительны и всегда спрашивайте себя перед тем, как установить какое-то приложение, безопасно ли это, не подозрительна ли ситуация в целом. Например, если незнакомый человек на сервисе знакомств или в сообщении предлагает вам новый интересный сервис для инвестирования, не спешите кликать по ссылке.

• Установите на телефоне антивирус, который сможет вовремя распознать и перехватить вредоносную активность.

Напомним, ранее «КП» рассказывала о новом российском законе, регулирующем цифровые финансовые активы, и о том, стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту.