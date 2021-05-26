Российский траулер "Амур" после столкновения направлен в японский порт Фото: REUTERS

Российский рыболовный траулер «Амур» после столкновения с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» в Охотском море направлен в порт города Момбэцу, расположенном префектуры Хоккайдо на севере Японии. Об этом сообщило российское посольство в Токио.

«"Амур" … в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбэцу», - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook дипмиссии, где отметили, что посольство и генконсульство России в Саппоро окажут «все необходимое содействие» российским рыбаками, находившимся на борту судна.

Напомним, столкновение двух рыболовецких судов произошло в Охотском море около шести утра по местному времени (00:00 мск) в среду, 26 мая. В результате шхуна «Дай-хати Хокко-мару» перевернулось. Экипаж российского траулера поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, однако, как сообщается, трое пострадавших получили несовместимые с жизнью травмы. По предварительным данным причиной инцидента мог стать сильный туман.

Инцидент произошел в зоне ответственности Японии, поэтому расследованием произошедшего будет заниматься японская сторона.