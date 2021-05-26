В МВД назвали регионы, где активнее растет число киберпреступлений Фото: REUTERS

В МВД назвали регионы, где с начала года фиксируется рост киберпреступлений. В лидерах статистики Санкт-Петербург. Здесь за четыре месяца зафиксирован максимальный прирост по данному направлению.

Регионы, где растет киберпреступность:

Санкт-Петербург - 341,6%,

Тульская область -179,6%,

Тува - 133%,

Ленинградская область - 118,1%,

Ингушетия -103,6%.

В ряде регионов напротив фиксируется снижение показателей. Лучше всего обстоят дела в Еврейской АО, там за указанный период было зарегистрировано на 18% меньше киберпреступлений.

На второй строчке Курганская область -11,6%, а третья позиция у Чукотки -10,3%. В пятерку лидеров также вошли Ивановская область -9,6% и Марий Эл -7,8%, сообщает RT.

Стоит отметить, что растут показатели не только по данному направлению. Все больше людей попадается на удочку телефонных мошенников. Адвокат Юлия Сугробова назвала самые распространенные способы телефонного мошенничества и дала совет, который поможет раскусить преступника, пишет ФАН.