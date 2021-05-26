В МВД назвали регионы, где активнее растет число киберпреступлений
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В МВД назвали регионы, где с начала года фиксируется рост киберпреступлений. В лидерах статистики Санкт-Петербург. Здесь за четыре месяца зафиксирован максимальный прирост по данному направлению.
Регионы, где растет киберпреступность:
Санкт-Петербург - 341,6%,
Тульская область -179,6%,
Тува - 133%,
Ленинградская область - 118,1%,
Ингушетия -103,6%.
В ряде регионов напротив фиксируется снижение показателей. Лучше всего обстоят дела в Еврейской АО, там за указанный период было зарегистрировано на 18% меньше киберпреступлений.
На второй строчке Курганская область -11,6%, а третья позиция у Чукотки -10,3%. В пятерку лидеров также вошли Ивановская область -9,6% и Марий Эл -7,8%, сообщает RT.
Стоит отметить, что растут показатели не только по данному направлению. Все больше людей попадается на удочку телефонных мошенников. Адвокат Юлия Сугробова назвала самые распространенные способы телефонного мошенничества и дала совет, который поможет раскусить преступника, пишет ФАН.