Польский депутат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, которая в угоду интересам Украины выступала против энергетических проектов России, вела бы другую политику, это могло привести к взаимовыгодному сотрудничеству между Москвой и Варшавой в энергетической сфере. Такое мнение высказал депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский.

Политик рассказал, какие возможности в отношениях с Россией Польша упустила из-за своей поддержки Украины.

«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря?», - задался вопросом депутат в беседе с изданием Defence 24.

Как отметил Каминьский, 20 лет назад в центре внимания польской политики оказались интересы не Варшавы, а Киева. По его словам, сейчас можно увидеть, «чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины».

Депутат добавил, что проект «Северный поток – 2» не выгоден для Варшавы, однако она никак не могла заблокировать строительство этого газопровода. Как отметил политик, такая ситуация сложилась из-за решимости Москвы и Берлина довести реализацию проекта до конца и отсутствия у польской стороны союзников в данном вопросе.