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Общество26 мая 2021 8:24

Полное лунное затмение 26 мая 2021 продлится чуть больше 14 минут

Суперлуние в России смогут наблюдать жители Дальнего Востока
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Полное лунное затмение 26 мая 2021 продлится чуть больше 14 минут

Полное лунное затмение 26 мая 2021 продлится чуть больше 14 минут

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полная фаза затмения Луны в момент, когда спутник Земли будет находиться ближе всего к планете в этом году, так называемое Суперлуние, продлится 14,5 минуты. Редкое явление произойдет в среду, 26 мая, и продлится с 12:45 до 15:53 по московскому времени, однако увидеть его в России смогут только жители Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Как уточняется, короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут наблюдать жители Камчатки и Чукотки, а также Хабаровского и Приморского краев.

Полные и частные фазы также можно будет наблюдать в Тихом океане, на западном побережье Северной Америки, в Австралии и Индонезии, а также на восточном побережье Азии.

Суперлунием называется приближение полной Луны к нашей планете на расстояние ближе 362 тысяч километров.

В среду, 26 мая, в 14:19 по московскому времени Луна погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра, в этот момент в голубоватые цвета окрасятся внешние части тени. Такой цвет часть спутника приобретёт от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света в северных полярных областях нашей планеты. При этом голубоватый край в верхней части Луны будет диссонировать с красным цветом самого спутника.