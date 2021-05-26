Семейный психолог дала советы родителям, которые отпускают детей на учебу в другой город Фото: Анастасия Осипова

Отгремели последние звонки, для выпускников началась горячая пора. Многие планируют переезд на учебу в другой город. Это волнительное событие часто становится настоящим испытанием для всей семьи.

Семейный психолог Наталья Наумова объяснила, как без волнений отпустить ребенка учиться и как подготовить его к самостоятельной жизни.

- Все члены семьи должны быть готовы к данному испытанию. Нужно действовать слажено. Родители должны понять, чего хочет сам выпускник, нужна ли ему помощь после переезда, - рассказывает эксперт ФАН.

Особенно сложно в ситуации, когда один из родителей решает отправиться вслед за наследником, а остальные члены семьи – против. Тогда будущий студент оказывается меж двух огней, что добавляет стресса.

В таком взрослом вопросе нужно учитывать мнение подростка. Он должен понимать, что вырос и с его позицией считаются.

- Часто внутренняя тревога родителей связана с тем, что мамам жалко отпускать детей во взрослую жизнь. Это абсолютно нормально. Нужно понять, готов ли подросток к самостоятельной жизни, умеет ли он о себе заботиться, организовать себя и свою деятельность. Если нет, нужно научить всему необходимому, - отметила Наумова.

Студент должен уметь отвечать за свои поступки и принимать решения. Инфантильной личности придется нелегко.

- Студента поджидает стресс – новый коллектив, новый город. Если он не адаптирован и ничего не умеет, высоки риски попасть в неприятную или опасную ситуацию. Порой стоит обратиться к психологу, чтобы понять созрел ли ребенок ко взрослой жизни или нет. В таких случаях целесообразнее поискать учебное заведение в родном городе, - заключила специалист.

Кстати, большинство вузов в 2021 году готовит для вступительных экзаменов онлайн-формат. В некоторых из них приемная кампания будет только дистанционной, но таких немного.

Основная часть учебных заведений планирует предложить абитуриентам и очные испытания, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, сообщает газета "Известия".