Похищенные деньги "Роскосмоса" обнаружили в Гонконге и ОАЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление Следственного комитета РФ(СК) по Москве завершило расследование по делу о хищении свыше миллиарда рублей при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), на тот момент еще не установленного на Международной космической станции (МКС).

Как передает «Коммерсантъ», в ходе расследования было установлено, что деньги отмывались через Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Вначале инициированное «Роскосмосом» расследование шло в отношении неустановленных граждан, после чего обвинение предъявили восьми фигурантам дела, в том числе и бывшему генеральному директору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиру Солнцеву.

Согласно материалам дела, между ОАО «РКК "Энергия"» и Федеральным космическим агентством был заключен государственный контракт на создание НЭМ стоимостью 15,15 млн рублей. Однако гендиректор «Энергия» вступил в заговор с несколькими подельниками и путем обмана похитил около миллиарда рублей.

Как выяснилось, в 2017 году между ОАО «РКК "Энергия"» и ОАО «ЦНИИ "Циклон"» был заключен контракт, в рамках которого на счета компании поступило 1,32 млрд рублей. На эти деньги должны были осуществить поставки компонентов для создания НЭМ, однако стоимость была в три раза завышена. Судебная экспертиза установила, что рыночная стоимость составляет 489 млн рублей.

Через несколько сделок деньги перешли на счетах компании Somontaj general trading LLC и Rosaero FZC в ОАЭ, а также компании Jushi com limited и Seanet trade limited в Гонконге. По данным следствия, подозреваемые потратили только 278 млн рублей на реальную закупку деталей и агрегатов, а остальные средства они присвоили.