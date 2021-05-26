Экс-посол США призвал Путина освободить двух осужденных американцев перед встречей с Байденом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал российского президента Владимира Путина перед встречей с американским коллегой Джо Байденом освободить осужденных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», - написал дипломат на своей странице в Twitter.

Такую публикацию экс-посол сделал после того, как семья Рида заявила, что молодой человек заболел коронавирусной инфекцией из-за того, что российская сторона якобы не захотела его вакцинировать.

Напомним, Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле прошлого года за применение насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, гражданин США, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. Студент не успокаивался, когда по вызову прибыли правоохранители, поэтому было решено доставить его в отделение, но он ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

Пол Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве по обвинению в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.